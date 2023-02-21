Агафья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Сидор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Фадей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Никитин
Рождение ребёнка
08.11.1839 ст.
Сын: Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Никитин
Смерть
Неизвестно