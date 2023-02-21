Агафья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Сидор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Никитин

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Фадей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Никитин

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Никитин

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.11.1839 ст.

Сын: Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Никитин

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Никитин

Смерть
Неизвестно
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