Пшеничный Мосей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиДо 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Пшеничный Захарий Моисеевич
Мать ребёнка: Пшеничный Агафия
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Пшеничная Наталья Моисеевна
Мать ребёнка: Пшеничный Агафия
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Елисавета Моисеевна
Мать ребёнка: Пшеничный Агафия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1835