Пшеничный Мосей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПшеничный Мосей Никитич

Пшеничный Мосей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

До 1835

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Пшеничный Никита Васильев

Мать: Пшеничная Параскева Потаповна

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Пшеничный Захарий Моисеевич

Мать ребёнка: Пшеничный Агафия

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Пшеничная Наталья Моисеевна

Мать ребёнка: Пшеничный Агафия

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Елисавета Моисеевна

Мать ребёнка: Пшеничный Агафия

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1835