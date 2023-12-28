Пояркова (Шевелева) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1960
Отец: Шевелев Виктор
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
24.06.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности