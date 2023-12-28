Пояркова (Шевелева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пояркова (Шевелева) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1960

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1960

Отец: Шевелев Виктор

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
24.06.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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