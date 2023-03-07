Булдакова (Шмакова) Неонила Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова (Шмакова) Неонила Никитина

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Место рождения

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1762 ст.

Муж: Булдаков Семен Данилов

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Булдаков Семен Данилов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Булдаков Евтихий Семенович

Отец ребёнка: Булдаков Семен Данилов

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Булдаков Иван Семенович

Отец ребёнка: Булдаков Семен Данилов

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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