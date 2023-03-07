Булдакова (Шмакова) Неонила Никитина
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1762 ст.
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Булдаков Семен Данилов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Булдаков Евтихий Семенович
Отец ребёнка: Булдаков Семен Данилов
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Булдаков Семен Данилов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно