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Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Морозова (Кислицына) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Морозова (Кислицына) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Морозова (Кислицына) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Виктор

Мать ребёнка: Морозова (Кислицына) Татьяна Ивановна

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