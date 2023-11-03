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Богунова (Сухова) Анна Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1872

Отец: Сухов Николай Иванов

Мать: Сухова Фекла Денисова

Бракосочетание
07.02.1892

Муж: Богунов Тимофей Семенов

м. 25 ж. 21
Рождение ребёнка
09.11.1892

Дочь: Стефанида Тимофеева

Отец ребёнка: Богунов Тимофей Семенов

Рождение ребёнка
30.08.1894

Сын: Богунов Александр Тимофеев

Отец ребёнка: Богунов Тимофей Семенов

Рождение ребёнка
28.09.1896

Сын: Богунов Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Богунов Тимофей Семенов

Рождение ребёнка
Около ?.10.1899

Сын: Богунов Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Богунов Тимофей Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богунов Тимофей Семенов

Смерть
Неизвестно
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