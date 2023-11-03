Богунова (Сухова) Анна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1872
Отец: Сухов Николай Иванов
Мать: Сухова Фекла Денисова
Бракосочетание
07.02.1892
м. 25 ж. 21
Рождение ребёнка
09.11.1892
Дочь: Стефанида Тимофеева
Отец ребёнка: Богунов Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
30.08.1894
Сын: Богунов Александр Тимофеев
Отец ребёнка: Богунов Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
28.09.1896
Сын: Богунов Григорий Тимофеев
Отец ребёнка: Богунов Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
Около ?.10.1899
Отец ребёнка: Богунов Тимофей Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно