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Макушин Пётр Самойлович
Макушин Пётр Самойлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Макушин Самойло Петрович
1788 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Макушин Самойло Петрович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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