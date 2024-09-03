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Пичкалев Иван Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1883

Отец: Пичкалев Терентий Михайлович

Мать: Пичкалева (Казанцева) Анна Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичкалева (Куликова) Доминика Тимофеева

Рождение ребёнка
28.07.1905

Дочь: (Пичкалев) Серафима Иванова

Мать ребёнка: Пичкалева (Куликова) Доминика Тимофеева

Рождение ребёнка
15.05.1908

Сын: Пичкалев Федор Иванов

Мать ребёнка: Пичкалева (Куликова) Доминика Тимофеева

Рождение ребёнка
11.09.1910

Сын: Пичкалев Петр Иванов

Мать ребёнка: Пичкалева (Куликова) Доминика Тимофеева

Рождение ребёнка
18.08.1912

Дочь: (Пичкалев) Наталья Иванова

Мать ребёнка: Пичкалева (Куликова) Доминика Тимофеева

Рождение ребёнка
06.07.1914

Сын: Пичкалев Михаил Иванов

Мать ребёнка: Пичкалева (Куликова) Доминика Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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