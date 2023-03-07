((Селезнева) Селезнева) Софья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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((Селезнева) Селезнева) Софья Федоровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

19.09.1878

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1878

Отец: Селезнев Федор Елисеевич

Мать: Селезнева Евдокия Павловна

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