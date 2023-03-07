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((Селезнева) Селезнева) Софья Федоровна
((Селезнева) Селезнева) Софья Федоровна
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
19.09.1878
Пол
Женский
Отец
Селезнев Федор Елисеевич
1856 г.р.
Мать
Селезнева (Селезнева) Евдокия Павловна
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1878
Отец:
Селезнев Федор Елисеевич
Мать:
Селезнева Евдокия Павловна
Бердянск
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