Тропина (Лобанова) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тропина (Лобанова) Валентина Федоровна

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Место рождения

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.05.1946

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1946

Отец: Лобанов Федор Филиппович

Мать: Лобанова Клавдия Сергеевна

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.09.1969

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.09.1971

Сын: Тропин Александр Вячеславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1976

Дочь: Бахилова Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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