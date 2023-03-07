Тропина (Лобанова) Валентина Федоровна
Место рождения
Дата рождения05.05.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1946
Бракосочетание
12.09.1969
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1971
Сын: Тропин Александр Вячеславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.1976
Дочь: Бахилова Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности