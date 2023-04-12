Святодух Николай ФЁДОРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1927
Дата смерти1978
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1927
Рождение ребёнка
04.09.1957
Дочь: Жаворонкова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Блитман НИНА Николаевна
Родилась в г.Чимкент, ЮКО
Рождение ребёнка
12.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блитман НИНА Николаевна
Смерть
1978