Святодух Николай ФЁДОРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвятодух Николай ФЁДОРОВИЧ

Святодух Николай ФЁДОРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1927

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1927

Отец: Святодух ФЁДОР Алексеевич

Мать: Шульга ЕВДОКИЯ Андреевна

Рождение ребёнка
04.09.1957

Дочь: Жаворонкова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Блитман НИНА Николаевна

Родилась в г.Чимкент, ЮКО
Рождение ребёнка
12.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блитман НИНА Николаевна

Смерть
1978