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Солодянкина Варвара Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Солодянкин Владимир Иванов

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Александров

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Солодянкин Павел Иванов

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Александров

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1796 ст.

Сын: Солодянкин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Александров

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1797 ст.

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Александров

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Солодянкин Емельян Иванов

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Александров

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Солодянкин Сергей Иванов

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Александров

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Солодянкин Михаил (мл) Иванов

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Александров

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Иван Александров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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