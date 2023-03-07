Солодянкина Варвара Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Солодянкин Владимир Иванов
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Александров
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Александров
Рождение ребёнка
11.01.1796 ст.
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Александров
Рождение ребёнка
11.07.1797 ст.
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Александров
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Солодянкин Емельян Иванов
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Александров
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Александров
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Солодянкин Михаил (мл) Иванов
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812