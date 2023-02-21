Елисеева Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Федосья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1815 ст.

Сын: Елисеев Родион Лукич

Отец ребёнка: Елисеев Лука Семенович

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Долго не могла найти запись в МК на него, пока все-таки мы не пришли к коллективному решению, что была ошибка, и вместо Луки отцом записан Дмитрий. Дмитрий есть, но по всем записям у него 4 дочери, сы... Показать все
Бракосочетание
Вычислено 1815

Муж: Елисеев Лука Семенович

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