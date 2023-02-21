Елисеева Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1815 ст.
Сын: Елисеев Родион Лукич
Отец ребёнка: Елисеев Лука Семенович
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Долго не могла найти запись в МК на него, пока все-таки мы не пришли к коллективному решению, что была ошибка, и вместо Луки отцом записан Дмитрий. Дмитрий есть, но по всем записям у него 4 дочери, сы... Показать все
Бракосочетание
Вычислено 1815