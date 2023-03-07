Козлов Тит Минович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Тит Минович

Козлов Тит Минович

avatar

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Козлов Мина Никитич

Мать: Козлова Федора

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Козлов Иван Титович

Мать ребёнка: Козлова Феодосия Бастрыкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Козлов Степан Титович

Мать ребёнка: Козлова Феодосия Бастрыкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Козлов Федор Титович

Мать ребёнка: Козлова Феодосия Бастрыкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Козлов Павел Титович

Мать ребёнка: Козлова Феодосия Бастрыкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Феодосия Бастрыкина

Смерть
1853
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close