Козлов Тит Минович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Козлов Мина Никитич
Мать: Козлова Федора
Рождение ребёнка
1843
Сын: Козлов Иван Титович
Мать ребёнка: Козлова Феодосия Бастрыкина
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Козлова Феодосия Бастрыкина
Рождение ребёнка
1847
Сын: Козлов Федор Титович
Мать ребёнка: Козлова Феодосия Бастрыкина
Рождение ребёнка
1852
Сын: Козлов Павел Титович
Мать ребёнка: Козлова Феодосия Бастрыкина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1853