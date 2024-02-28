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Маурин Михаил Алексеев

Место рождения

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

06.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Маурин Алексей Егорович

Мать: Маурина Наталья Григорьева

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
21.01.1879

Жена: Вершинина Ефросиния Семенова

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Маурина) Мария Михайлова

Мать ребёнка: Вершинина Ефросиния Семенова

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Вострякова (Маурина) Евгения Михайлова

Мать ребёнка: Вершинина Ефросиния Семенова

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Маурин Иван Михайлов

Мать ребёнка: Вершинина Ефросиния Семенова

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
06.03.1912

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