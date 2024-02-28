Маурин Михаил Алексеев
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти06.03.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
21.01.1879
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Маурина) Мария Михайлова
Мать ребёнка: Вершинина Ефросиния Семенова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Вострякова (Маурина) Евгения Михайлова
Мать ребёнка: Вершинина Ефросиния Семенова
Рождение ребёнка
1892
Сын: Маурин Иван Михайлов
Мать ребёнка: Вершинина Ефросиния Семенова
Смерть
06.03.1912