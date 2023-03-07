Ковтонюк Иван Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1941
Каменец-Подольский, Хмельницька область
Полонский РВК, Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Полонский р-н
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Сталинграда»
Военная награда
18.07.1943
Медаль «За боевые заслуги» (2)
Военная награда
01.05.1944
Медаль «За оборону Кавказа
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
30.05.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За освобождение Варшавы
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Берлина»
Место жительства
Неизвестно
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
красноармеец; ефрейтор; ст. сержант; рядовой. 85 отдельный танковый полк 85 линейный отп 79 стрелковый корпус
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно