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Ковтонюк Иван Терентьевич

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Место рождения

Голубча, Хмельницька область

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Голубча, Хмельницька область
Призыв на военную службу
1941
Каменец-Подольский, Хмельницька область
Полонский РВК, Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Полонский р-н
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Сталинграда»
Военная награда
18.07.1943
Медаль «За боевые заслуги» (2)
Военная награда
01.05.1944
Медаль «За оборону Кавказа
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
30.05.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За освобождение Варшавы
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Берлина»
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
красноармеец; ефрейтор; ст. сержант; рядовой. 85 отдельный танковый полк 85 линейный отп 79 стрелковый корпус
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковтонюк Тамара Давыдовна

Смерть
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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