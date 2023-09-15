Киселев Михаил Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Михаил Стефанович

Место рождения

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Киселев Стефан Александрович

Мать: Наталья Диамидовна

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Киселев Федор Михайлович

Мать ребёнка: Екатерина Борисовна

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Симеон Михайлович

Мать ребёнка: Екатерина Борисовна

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Борисовна

Смерть
Неизвестно
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