Киселев Михаил Стефанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Киселев Стефан Александрович
Мать: Наталья Диамидовна
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Симеон Михайлович
Мать ребёнка: Екатерина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Борисовна
Смерть
Неизвестно