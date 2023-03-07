Холопова (Тамм) Лейда Авовна
Место рождения
Дата рождения17.01.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.2010
Дочь: Софья Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности