Холопова (Тамм) Лейда Авовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолопова (Тамм) Лейда Авовна

Холопова (Тамм) Лейда Авовна

avatar

Место рождения

Анадырь, Анадырь, Чукотский автономный округ

Дата рождения

17.01.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Анадырь, Анадырь, Чукотский автономный округ
Рождение ребёнка
27.03.2010

Дочь: Софья Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close