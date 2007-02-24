Дрожжина Зинаида Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1924
Дата смерти24.02.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.2007