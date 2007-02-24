Дрожжина Зинаида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрожжина Зинаида Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1924

Дата смерти

24.02.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ИД
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дрожжин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дрожжин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дрожжин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрожжин Иван Васильевич

Смерть
24.02.2007