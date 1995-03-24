Лопотовский Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1901
Дата смерти24.03.1995
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1901
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопотовская Муралёва Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1928
Дочь: Греф Лопотовская Галина Александровна
Мать ребёнка: Лопотовская Муралёва Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1934
Дочь: Лопотовская Казачук Нина Александровна
Мать ребёнка: Лопотовская Муралёва Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1938
Рождение ребёнка
1940
Сын: Лопотовский Иван Александрович
Мать ребёнка: Лопотовская Муралёва Таисия Ивановна
Смерть
24.03.1995