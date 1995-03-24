Лопотовский Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопотовский Александр Иванович

Лопотовский Александр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1901

Дата смерти

24.03.1995

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1901

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лопотовская Бобылёва Анна Алексиевна

Рождение ребёнка
18.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопотовская Муралёва Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
27.11.1928

Дочь: Греф Лопотовская Галина Александровна

Мать ребёнка: Лопотовская Муралёва Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1934

Дочь: Лопотовская Казачук Нина Александровна

Мать ребёнка: Лопотовская Муралёва Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1938

Дочь: Лопотовская Дорофеева Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Лопотовская Муралёва Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Лопотовский Иван Александрович

Мать ребёнка: Лопотовская Муралёва Таисия Ивановна

Смерть
24.03.1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.