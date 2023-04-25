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Руснак Яков Викторов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: Руснак Виктор

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно