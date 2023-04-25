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Руснак Яков Викторов
Руснак Яков Викторов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1865 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Руснак Виктор
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.
Отец:
Руснак Виктор
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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