Кыргыс Милана Маадыр-ооловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кыргыс Милана Маадыр-ооловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1993

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2012

Дочь: Кыргыс Камила Армановна

Отец ребёнка: Кыргыс Арман Александрович

Рождение ребёнка
2014

Сын: Кыргыс Айтан Арманович

Отец ребёнка: Кыргыс Арман Александрович

Рождение ребёнка
2018

Сын: Кыргыс Буян-Кежик Арманович

Отец ребёнка: Кыргыс Арман Александрович

Рождение ребёнка
2020

Дочь: Кыргыс Айнура Армановна

Отец ребёнка: Кыргыс Арман Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кыргыс Арман Александрович