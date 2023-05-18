Кыргыс Милана Маадыр-ооловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2012
Дочь: Кыргыс Камила Армановна
Отец ребёнка: Кыргыс Арман Александрович
Рождение ребёнка
2014
Отец ребёнка: Кыргыс Арман Александрович
Рождение ребёнка
2018
Сын: Кыргыс Буян-Кежик Арманович
Отец ребёнка: Кыргыс Арман Александрович
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Кыргыс Айнура Армановна
Отец ребёнка: Кыргыс Арман Александрович
Бракосочетание
Неизвестно