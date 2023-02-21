Вяземский Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВяземский Сергей Александрович

Вяземский Сергей Александрович

avatar

Место рождения

Макарьевский уезд Костромской губернии

Дата рождения

1847

Дата смерти

23.02.1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарьевский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1847
Макарьевский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1861
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1896 по 1900
Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
С 1900 по 1903
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1903
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1914 по 1917
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
23.02.1923
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close