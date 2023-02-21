Вяземский Сергей Александрович
Место рожденияМакарьевский уезд Костромской губернии
Дата рождения1847
Дата смерти23.02.1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Макарьевский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1847
Макарьевский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1861
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1896 по 1900
Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
С 1900 по 1903
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1903
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1914 по 1917
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
23.02.1923