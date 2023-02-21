Молданова нина ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молданова нина ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1928

Дата смерти

03.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1928

Отец: Молданов ефрем дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1951

Сын: Молданов николай герасимович

Отец ребёнка: Молданов герасим никитич

Рождение ребёнка
23.06.1955

Дочь: Молданова галина герасимовна

Отец ребёнка: Молданов герасим никитич

Рождение ребёнка
15.04.1971

Дочь: Кондина марина герасимовна

Отец ребёнка: Молданов герасим никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молданов герасим никитич

Смерть
03.07.1978
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