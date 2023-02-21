Молданова нина ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1928
Дата смерти03.07.1978
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1928
Отец: Молданов ефрем дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1951
Сын: Молданов николай герасимович
Отец ребёнка: Молданов герасим никитич
Рождение ребёнка
23.06.1955
Дочь: Молданова галина герасимовна
Отец ребёнка: Молданов герасим никитич
Рождение ребёнка
15.04.1971
Дочь: Кондина марина герасимовна
Отец ребёнка: Молданов герасим никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1978