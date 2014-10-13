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Вокуев Георгий

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Место рождения

Лаборовая, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

26.04.1940

Дата смерти

13.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1940

Отец: Вокуев Абрам Петрович

Мать: Вокуева Ульяна

Лаборовая, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
01.05.1964

Жена: Вокуева Анастасия

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
16.11.1966

Сын: Вокуев Михаил

Мать ребёнка: Вокуева Анастасия

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
22.07.1968

Сын: Вокуев Александр

Мать ребёнка: Вокуева Анастасия

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
15.01.1974

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Вокуева Анастасия

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
29.07.1978

Сын: Вокуев Евгений

Мать ребёнка: Вокуева Анастасия

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
13.10.2014
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
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