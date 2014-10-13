Вокуев Георгий
Место рождения
Дата рождения26.04.1940
Дата смерти13.10.2014
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1940
Отец: Вокуев Абрам Петрович
Мать: Вокуева Ульяна
Бракосочетание
01.05.1964
Жена: Вокуева Анастасия
Рождение ребёнка
16.11.1966
Сын: Вокуев Михаил
Мать ребёнка: Вокуева Анастасия
Рождение ребёнка
22.07.1968
Сын: Вокуев Александр
Мать ребёнка: Вокуева Анастасия
Рождение ребёнка
15.01.1974
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Вокуева Анастасия
Рождение ребёнка
29.07.1978
Сын: Вокуев Евгений
Мать ребёнка: Вокуева Анастасия
Смерть
13.10.2014
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно