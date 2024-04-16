Пестова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1937
Дочь: Крупинова (Пестова) Надежда Исаковна
Отец ребёнка: Пестов Исак Петрович
Адвокатовка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан