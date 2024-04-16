Пестова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1937

Дочь: Крупинова (Пестова) Надежда Исаковна

Отец ребёнка: Пестов Исак Петрович

Адвокатовка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

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