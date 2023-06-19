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Рязанцева Любовь Константинова

Место рождения

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
28.01.1877

Муж: Рязанцев Федор Сергеев

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Witnesses:Кутуш: Иосиф Васильев Гридасов, Иван Федоров Коптев и Дементий Сергеев Рязанцев; Кандауровки: Михаил Федотов Ляпунов и Захар Константинов Емельянов
Рождение ребёнка
03.08.1878

Сын: Рязанцев Елизар Федоров

Отец ребёнка: Рязанцев Федор Сергеев

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно