Рязанцева Любовь Константинова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1877
Witnesses:Кутуш: Иосиф Васильев Гридасов, Иван Федоров Коптев и Дементий Сергеев Рязанцев; Кандауровки: Михаил Федотов Ляпунов и Захар Константинов Емельянов
Рождение ребёнка
03.08.1878
Отец ребёнка: Рязанцев Федор Сергеев
Смерть
Неизвестно