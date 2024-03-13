Киричук Юля Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.08.2009
Рождение ребёнка
07.05.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еников Павел Александрович
Рождение ребёнка
22.07.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еников Павел Александрович