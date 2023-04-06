(Машьянова) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Машьянова) Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Дата смерти

Около 2018

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Смерть
Около 2018
Причина смерти: Аппендицит, перитонит