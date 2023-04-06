(Машьянова) Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1974
Дата смертиОколо 2018
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Смерть
Около 2018
Причина смерти: Аппендицит, перитонит