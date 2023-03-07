Абросимов Никифор Феоктистов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аброськин Феоктист
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1886
Дочь: Степанида Никифорова
Мать ребёнка: Лукерья Арефьева
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Агриппина Никифорова
Мать ребёнка: Лукерья Арефьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Арефьева
Смерть
Неизвестно