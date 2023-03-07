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Абросимов Никифор Феоктистов

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аброськин Феоктист

Мать: не указана

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1886

Дочь: Степанида Никифорова

Мать ребёнка: Лукерья Арефьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Агриппина Никифорова

Мать ребёнка: Лукерья Арефьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Арефьева

Смерть
Неизвестно
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