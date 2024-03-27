Жаляльдинов Хайдар
Место рожденияд. Ключищи, Краснооктябрьский район, Горьковская область
Дата рождения02.09.1925
Дата смерти18.07.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1925
Отец: Жалялетдинов Садередин
Мать: Сажида
д. Ключищи, Краснооктябрьский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
28.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Ключищи, Краснооктябрьский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
01.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
Жаляльдинов Хайдар Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1925 Дата призыва: __.01.1943 Воинское звание: ст. сержант Дата выбытия: __.10.1944 Информация об архиве - Источник информации: ВК г. Москвы Фонд ист. информации: Тимирязевский РВК Дело ист. информации: 21000036
Жаляльдинов Хайдар Записи из проекта Дорога Памяти Дата рождения: 02.09.1925 Место рождения: д. Ключищи, Краснооктябрьский район, Горьковская область Наименование военкомата: Октябрьским РВК Горьковск... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Жаляльдинов Хайдар . Орден Отечественной войны II степени __.__.1925Горьковская обл., Кр.-Октябрьский р-н, д. Ключищи. Юбилейная картотека
Смерть
18.07.1994