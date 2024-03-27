Жаляльдинов Хайдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаляльдинов Хайдар

Место рождения

д. Ключищи, Краснооктябрьский район, Горьковская область

Дата рождения

02.09.1925

Дата смерти

18.07.1994

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1925

Отец: Жалялетдинов Садередин

Мать: Сажида

д. Ключищи, Краснооктябрьский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
28.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Ключищи, Краснооктябрьский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
01.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
Жаляльдинов Хайдар Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1925 Дата призыва: __.01.1943 Воинское звание: ст. сержант Дата выбытия: __.10.1944 Информация об архиве - Источник информации: ВК г. Москвы Фонд ист. информации: Тимирязевский РВК Дело ист. информации: 21000036
Жаляльдинов Хайдар Записи из проекта Дорога Памяти Дата рождения: 02.09.1925 Место рождения: д. Ключищи, Краснооктябрьский район, Горьковская область Наименование военкомата: Октябрьским РВК Горьковск... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Жаляльдинов Хайдар . Орден Отечественной войны II степени __.__.1925Горьковская обл., Кр.-Октябрьский р-н, д. Ключищи. Юбилейная картотека
Смерть
18.07.1994
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