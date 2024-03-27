Жаляльдинов Хайдар Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1925 Дата призыва: __.01.1943 Воинское звание: ст. сержант Дата выбытия: __.10.1944 Информация об архиве - Источник информации: ВК г. Москвы Фонд ист. информации: Тимирязевский РВК Дело ист. информации: 21000036

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