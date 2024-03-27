Комиссарова (Каткова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1924
Дата смерти21.01.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1924
Отец: Каткова Алексей
Рождение ребёнка
22.01.1940
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Комиссаров Николай
Рождение ребёнка
22.01.1940
Сын: Комиссаров Валерий
Отец ребёнка: Комиссаров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комиссаров Николай
Смерть
21.01.1992