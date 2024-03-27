Комиссарова (Каткова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссарова (Каткова) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1924

Дата смерти

21.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1924

Отец: Каткова Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1940

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Комиссаров Николай

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.01.1940

Сын: Комиссаров Валерий

Отец ребёнка: Комиссаров Николай

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комиссаров Николай

Смерть
21.01.1992
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