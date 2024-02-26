Алексей Федоров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Федор Никифоров (Ич)
Мать: Авдотья Козьмина (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Иван Алексеев (Ич)
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
?.02.1816
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Ольга Алексеева (Вна)
Мать ребёнка: Татьяна
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Федор Алексеев (Ич)
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Марфа Алексеева (Вна)
Мать ребёнка: Татьяна
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1830