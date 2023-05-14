Кукушкин Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкин Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юртаева Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юртаева Любовь

Смерть
Неизвестно