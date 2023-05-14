Кукушкин Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юртаева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юртаева Любовь
Смерть
Неизвестно