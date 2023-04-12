Мухаммет Байгузин
Место рожденияВерхняя Терешка
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Байгузя Батыршин
Мать: не указана
Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бектемир Мухамметов
Мать ребёнка: Мяймун
Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Мяймун
Верхняя Терешка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мяймун
Смерть
Неизвестно