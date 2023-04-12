Мухаммет Байгузин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаммет Байгузин

Место рождения

Верхняя Терешка

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Байгузя Батыршин

Мать: не указана

Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бектемир Мухамметов

Мать ребёнка: Мяймун

Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1818

Сын: Мухамметзян Мухамметов

Мать ребёнка: Мяймун

Верхняя Терешка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мяймун

Смерть
Неизвестно