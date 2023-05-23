Козлова (Ананьева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Ананьев Иван
Мать: Ананьева Екатерина
Рождение ребёнка
18.11.1920
Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
С 02.11.1929 по 15.11.1929
Сын: Козлов Александр
Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Василий
Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаркова Мария
Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович
Смерть
1970