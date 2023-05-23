Козлова (Ананьева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Ананьева) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ананьев Иван

Мать: Ананьева Екатерина

Рождение ребёнка
18.11.1920

Сын: Козлов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович

Савино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
С 02.11.1929 по 15.11.1929

Сын: Козлов Александр

Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович

Савино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Василий

Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович

Савино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович

Савино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаркова Мария

Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович

Смерть
1970