Коваль Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Коваль Арина Абрамовна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Коваль Арина Абрамовна
Рождение ребёнка
04.02.1922
Сын: Коваль Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Коваль Арина Абрамовна
Благовещенка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Коваль Арина Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коваль Арина Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Коваль Арина Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Коваль Арина Абрамовна