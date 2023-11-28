Коваль Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Коваль Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Коваль Арина Абрамовна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Коваль Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Коваль Арина Абрамовна

Рождение ребёнка
04.02.1922

Сын: Коваль Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Коваль Арина Абрамовна

Благовещенка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Коваль Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Коваль Арина Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Коваль Арина Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Коваль Арина Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Коваль Арина Абрамовна

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