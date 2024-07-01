Чубаков Иоанн Антонович
Место рождения
Дата рождения08.11.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1896
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Иоанн, родился 8 ноября, крещен 10 ноября 1896 г. Родители: села Красного Яра крестьян... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно