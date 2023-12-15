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Щербаков Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Щербакова (Корныхина) Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
25.01.1976

Сын: Щербаков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Щербакова (Корныхина) Тамара Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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