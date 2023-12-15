Щербаков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Щербакова (Корныхина) Тамара Алексеевна
Рождение ребёнка
25.01.1976
Сын: Щербаков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Щербакова (Корныхина) Тамара Алексеевна
Смерть
Неизвестно