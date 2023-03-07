Даниленко Григорий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко Григорий Андреев

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Место рождения

Беловоды, Сумська область

Дата рождения

1777

Дата смерти

До 1788

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Даниленко Андрей Васильев

Мать: Даниленко Ирина Федорова

Беловоды, Сумська область
Смерть
До 1788
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