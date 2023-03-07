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Даниленко Григорий Андреев
Даниленко Григорий Андреев
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Место рождения
Беловоды
, Сумська область
Дата рождения
1777
Дата смерти
До 1788
Пол
Мужской
Отец
Даниленко Андрей Васильев
1753 г.р.
Мать
Даниленко Ирина Федорова
1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Даниленко Андрей Васильев
Мать:
Даниленко Ирина Федорова
Беловоды
, Сумська область
Смерть
До 1788
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