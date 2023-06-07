Васильев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.2012

Дочь: Васильева Валерия Евгеньевна

Мать ребёнка: Васильева Ольга Сергеевна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.2017

Сын: Васильев Роман Евгеньевич

Мать ребёнка: Васильева Ольга Сергеевна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Ольга Сергеевна