Васильев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.2012
Дочь: Васильева Валерия Евгеньевна
Мать ребёнка: Васильева Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
01.08.2017
Сын: Васильев Роман Евгеньевич
Мать ребёнка: Васильева Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно