Петрова (Ласкова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Ласкова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1934

Дата смерти

05.07.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1934

Отец: Ласкова-Балабасова Отец Наталья

Мать: Ласкова-Балабасова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Грозный
Смерть
05.07.2013
Ашдод, Израиль
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