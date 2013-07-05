Петрова (Ласкова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1934
Дата смерти05.07.2013
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Грозный
Смерть
05.07.2013
Ашдод, Израиль