Дороднов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дороднова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Стрельцова Зоя Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дороднов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Стрельцова Зоя Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дороднов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Стрельцова Зоя Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дороднов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Стрельцова Зоя Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрельцова Зоя Петровна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Дороднов Владимир
Мать ребёнка: Стрельцова Зоя Петровна
Смерть
1996