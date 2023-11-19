Дороднов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дороднов Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дороднова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Стрельцова Зоя Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дороднов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Стрельцова Зоя Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дороднов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Стрельцова Зоя Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дороднов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Стрельцова Зоя Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Зоя Петровна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Дороднов Владимир

Мать ребёнка: Стрельцова Зоя Петровна

Смерть
1996

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