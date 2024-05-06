Филиппов Прокопий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппов Прокопий Степанович

Филиппов Прокопий Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

12.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Филиппов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Филиппова Антонина Прокопьевна

Мать ребёнка: Филиппова Ксения Карповна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Филиппов Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Филиппова Ксения Карповна

с. Ростовка Называевский район Омская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Филимонова Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Филиппова Ксения Карповна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Филиппов Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: Филиппова Ксения Карповна

Рождение ребёнка
01.01.1935

Дочь: Паникаровских Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Филиппова Ксения Карповна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Сидоренко Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Филиппова Ксения Карповна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Ксения Карповна

Смерть
12.10.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close