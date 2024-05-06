Филиппов Прокопий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти12.10.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Филиппов Степан
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Филиппова Антонина Прокопьевна
Мать ребёнка: Филиппова Ксения Карповна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Филиппов Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Филиппова Ксения Карповна
с. Ростовка Называевский район Омская область
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Филимонова Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Филиппова Ксения Карповна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Филиппов Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: Филиппова Ксения Карповна
Рождение ребёнка
01.01.1935
Дочь: Паникаровских Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Филиппова Ксения Карповна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Сидоренко Анастасия Прокопьевна
Мать ребёнка: Филиппова Ксения Карповна
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.1942