(Фомина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Яковлев Георгий
Мать: Мария Рожква/
Рождение ребёнка
1908
Сын: Александр
Отец ребёнка: Фомин Владимир
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Фомин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Фомин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Генадий
Отец ребёнка: Фомин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Фомин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жорж
Отец ребёнка: Фомин Владимир
Смерть
Неизвестно
умерла в 196?