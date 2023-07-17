(Фомина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фомина) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Яковлев Георгий

Мать: Мария Рожква/

Рождение ребёнка
1908

Сын: Александр

Отец ребёнка: Фомин Владимир

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Фомин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Фомин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генадий

Отец ребёнка: Фомин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Фомин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жорж

Отец ребёнка: Фомин Владимир

Смерть
Неизвестно
умерла в 196?
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