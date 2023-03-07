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Поединков Георгий Гаврилович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

29.03.1914

Дата смерти

Около 2002

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
23.11.1939

Жена: Поединкова Анна Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1941

Сын: Поединков Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Поединкова Анна Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1945

Сын: Поединков Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Поединкова Анна Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Сотрудник НКВД / КГБ
Смерть
Около 2002
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Старость
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