Поединков Георгий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения29.03.1914
Дата смертиОколо 2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.11.1939
Рождение ребёнка
27.03.1941
Сын: Поединков Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Поединкова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
19.12.1945
Сын: Поединков Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Поединкова Анна Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Сотрудник НКВД / КГБ
Смерть
Около 2002
Причина смерти: Старость