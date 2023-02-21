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Яровиков Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1934

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1934

Отец: Яровиков Георгий

Мать: Яровикова Антонина Георгиевна

Бракосочетание
1966

Жена: Яровикова Нина

Сыктывкар
Рождение ребёнка
1967

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Яровикова Нина

пос.Советский Марийской АССР
Рождение ребёнка
01.11.1972

Сын: Яровиков Николай

Мать ребёнка: Яровикова Нина

пос.Советский Марийской АССР
Работа или профессия
Неизвестно
сварщик
Смерть
2016
П.Советский
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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