Яровиков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1934
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1934
Отец: Яровиков Георгий
Бракосочетание
1966
Жена: Яровикова Нина
Сыктывкар
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Яровикова Нина
пос.Советский Марийской АССР
Рождение ребёнка
01.11.1972
Сын: Яровиков Николай
Мать ребёнка: Яровикова Нина
пос.Советский Марийской АССР
Работа или профессия
Неизвестно
сварщик
Смерть
2016
П.Советский
Причина смерти: Естественная смерть/старость