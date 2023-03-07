Кокорина (Бакулина) Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Бакулина) Настасья Иванова

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Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Бакулин Иван Антонов

Мать: Бакулина Агафья Филиппова

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Борисовская, Быстрицкая волость, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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