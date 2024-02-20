Долгая (Бабак) Мария Даниловна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.10.1901
Рождение ребёнка
26.09.1902
Дочь: (Долгая) Харитина Антоновна
Отец ребёнка: Долгий Антон Филиппович
Рождение ребёнка
03.11.1903
Дочь: (Долгая) Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Долгий Антон Филиппович
Рождение ребёнка
20.07.1905
Дочь: (Долгая) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Долгий Антон Филиппович
Рождение ребёнка
23.10.1906
Сын: Долгий Афанасий Антонович
Отец ребёнка: Долгий Антон Филиппович
Рождение ребёнка
21.05.1909
Дочь: (Долгая) Елена Антоновна
Отец ребёнка: Долгий Антон Филиппович
Рождение ребёнка
02.12.1910
Отец ребёнка: Долгий Антон Филиппович
Рождение ребёнка
28.02.1912
Отец ребёнка: Долгий Антон Филиппович
Рождение ребёнка
?.03.1914
Сын: Долгий Григорий Антонович
Отец ребёнка: Долгий Антон Филиппович
Смерть
Неизвестно