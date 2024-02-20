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Долгая (Бабак) Мария Даниловна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.10.1901

Муж: Долгий Антон Филиппович

Рождение ребёнка
26.09.1902

Дочь: (Долгая) Харитина Антоновна

Отец ребёнка: Долгий Антон Филиппович

Рождение ребёнка
03.11.1903

Дочь: (Долгая) Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Долгий Антон Филиппович

Рождение ребёнка
20.07.1905

Дочь: (Долгая) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Долгий Антон Филиппович

Рождение ребёнка
23.10.1906

Сын: Долгий Афанасий Антонович

Отец ребёнка: Долгий Антон Филиппович

Рождение ребёнка
21.05.1909

Дочь: (Долгая) Елена Антоновна

Отец ребёнка: Долгий Антон Филиппович

Рождение ребёнка
02.12.1910

Сын: Долгий Николай Антонович

Отец ребёнка: Долгий Антон Филиппович

Рождение ребёнка
28.02.1912

Сын: Долгий Василий Антонович

Отец ребёнка: Долгий Антон Филиппович

Рождение ребёнка
?.03.1914

Сын: Долгий Григорий Антонович

Отец ребёнка: Долгий Антон Филиппович

Смерть
Неизвестно

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