Мусихина Дарья Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1692
Отец ребёнка: Мусихин Лука (Лучка) Минеев
дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1695
Дочь: Елизавета Лукина
Отец ребёнка: Мусихин Лука (Лучка) Минеев
дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Шалевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717