Мусихина Дарья Пантелеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихина Дарья Пантелеева

Мусихина Дарья Пантелеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1665 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Мусихин Иван Афонасьев

Отец ребёнка: Мусихин Лука (Лучка) Минеев

дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1695

Дочь: Елизавета Лукина

Отец ребёнка: Мусихин Лука (Лучка) Минеев

дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Лука (Лучка) Минеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Шалевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close